حسن اللبان يهدي جدة لقبًا جديدًا في مسابقة القرآن الكريم

فاز الشاب حسن علي اللبان بالمركز الثاني في برنامج «اقرأ وارتق»، الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام.

ويبلغ اللبان من العمر 22 عامًا، ويدرس بحلقات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، وفاز بين 100 متسابق ومتسابقة من كافة أنحاء العالم، من المشاركين في برنامج «اقرأ وارتق» في موسمه السادس.

ويعدّ الشابّ الفائز أحد طلاب حلقات جامع عبدالرحمن بن عوف وقد نال لقب الحافظ الأول في العام 1434 هـ على مستوى محافظة جدة، كما حصل على الإجازة برواية حفص عن عاصم من عدة مشايخ، وشارك في مسابقات عديدة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة قسم الدراسات القرآنية الكبرى عام 1437هـ، وحصل هذا العام على المركز الأول في مسابقة أعذب تلاوة في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية.

من جانبه، عبّر مدير عامّ جمعية «خيركم» عبدالعزيز فتني عن سعادته بهذا الإنجاز، خاصة أنه يأتي بعد أيام من فوز الطالب بحلقات خيركم عبدالرؤوف عسيري بالمركز الثالث في مسابقة المرتل الدولية، قائلًا: إن هذا بعد فضل الله يعود لعديد من البرامج التي تقيمها الجمعية لطلابها ليكونوا حفظة متقنين، والتي من أبرزها حلقة المسابقات والتي خرّجت عشرات من المتميزين على المستوى المحلي والعالمي وكانت ثمرتها ألقاب تهدى لهذا الوطن الغالي.