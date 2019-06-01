هيئة الاتصالات تكثّف جولاتها على «الخدمات البريدية» وترصد العديد من المخالفات

واصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذ جولاتها التفتيشية على شركات الخدمات البريدية المرخص لها في مختلف مناطق المملكة، بينما أعلنت الهيئة أنها رصدت خلال الأيام الماضية عددًا من المخالفات، في مقدمتها تأخير تسليم الشحنات، مهددة بتوقيع غرامات مالية تجاه الشركات المخالفة.

وقد قامت الهيئة بتنفيذ جولاتها التفتيشية على شركات الخدمات البريدية؛ للتأكّد من مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة. وتأتي هذه الجولات، عقب انتهاء مهلة التسعين يومًا الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد للرفع بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بقطاع البريد.

وقالت الهيئة ففي بيان لها، إنها رصدت خلال الأيام الماضية عددًا من المخالفات بينها تأخير في تسليم الشحنات، مضيفةً أنها وجّهت شركات الخدمات البريدية بتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعقود التي تتم بين العملاء والشركات، خاصة ما يتعلق بتسليم الشحنات في وقتها المتفق عليه.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة، التي قد تصل إلى تعليق تراخيص تقديم الخدمات البريدية وفرض غرامات مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها طرحت مؤخرًا مسودة «قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد»، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع، وسعيًا منها لحماية حقوق العملاء في خدمات البريد، وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.