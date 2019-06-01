أمير الكويت: نقف مع السعودية والإمارات في مواجهة الهجمات التخريبية

شدَّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على وقوف بلاده جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات التخريبية التي تعرَّضت لها.

وأعرب أمير الكويت خلال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة، عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات التي تستهدف أمن واستقرار السعودية وسلامة مواطنيها، وإدانة الهجمات التي تعرَّضت لها السفن قبالة سواحل دولة الإمارات لما تُشكِّله من تهديد لأمنها واستقرار المنطقة، واستهدافٍ لسلامة الملاحة البحرية، وخطرٍ على إمدادات الطاقة العالمية.

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وانطلقت القمة الإسلامية، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمالها، وذلك بعد قمتين طارئتين (عربية وخليجية)؛ لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، والتي من بينها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ندّدا بتصرُّفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها؛ حيث أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على حق السعودية والإمارات بالدفاع عن مصالحهما.