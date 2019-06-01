بدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتنطلق القمة الإسلامية، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمالها، وذلك بعد قمتين طارئتين (عربية وخليجية)؛ لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، والتي من بينها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وكانت مكة المكرمة قد شهدت اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ندّدا بتصرُّفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها، حيث أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على حق السعودية والإمارات بالدفاع عن مصالحهما.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد تعهَّد بالتصدّي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية في المنطقة، قائلًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.