بدء أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتنطلق القمة الإسلامية، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمالها، وذلك بعد قمتين طارئتين (عربية وخليجية)؛ لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، والتي من بينها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ندّدا بتصرُّفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها، حيث أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على حق السعودية والإمارات بالدفاع عن مصالحهما.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد تعهَّد بالتصدّي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية في المنطقة، قائلًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».