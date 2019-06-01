شبهة جنائية في وفاة معلم دهسًا بجازان

تحقق شرطة منطقة جازان في حادث وفاة معلم دهسًا بمحافظة صبيا، بعد معلومات عن وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وذكرت مصادر لـ«عاجل» أنَّ التحقيق جاء بعد أن باشرت إدارة مرور المحافظة الحادث، واتَّضح لها وجود شبهة جنائية في واقعة الدهس؛ استنادًا لبعض القرائن ومنها العثور على سيارة المجني عليه بمسافة بعيدة عن موقع الحادث.
وانتقلت فرق أمنية مختصة لموقع الحادث واتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم الكشف على جثمان المعلم المجني عليه من قبل الطبيب الشرعي وحضور فرقة من الأدلة الجنائية .
وأضافت المصادر أنَّ الفرق الأمنية تابعت تفاصيل الواقعة ولم تعثر على أي آثار دماء أو اصطدام ولا على سيارة الجاني، وأخذت جهات التحقيق المعلومات الوافية من بعض الشهود بما فيهم مقيمون أدلوا بمعلومات مثيرة عن آخر مشاهدة للمجني عليه، تمهيدًا للتعرف على حقائق وملابسات الحادث.
وأفادت المصادر ذاتها أنَّ عائلة المعلم المتوفى طلبت من الجهات الأمنية التحقق من التعمُّد في حادث الدهس الذي أوْدَى بحياة ابنهم والرجوع إلى تقرير الطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بالتعرف على الجاني وتطبيق الأنظمة بحقه.
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