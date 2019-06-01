السعودية اليوم / تحديد جوامع صلاة العيد بمحايل



محايل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واس

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل، الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

وبين مدير الإدارة بندر بن جابر الغنمي، أن الصلاة ستقام في جامع الشيخ محمد عبد الله الفلقي الواقع بحي الحيلة الغربي جنوبي المحافظة، إضافة إلى 167 جامعاً في المراكز التابعة لمحافظة محايل.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز وتأمين جميع مستلزمات الجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد وستقام عند الساعة السادسة صباحاً.

الجدير بالذكر أن فرع الوزارة بمنطقة عسير أشار إلى أن أمير المنطقة وجه بإقامة صلاة العيد بجوامع المحافظات والمراكز التابعة لها.

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06:10ت م

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