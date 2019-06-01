السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد : " مع انتهاء القمم الثلاث يسرني أن أبعث لسموكم الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصيا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة والتي دعا إلى عقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لبلورة موقف حازم ورادع من تهديدات النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية

لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها " .

وأضاف سموه قائلا" إن هذا الموقف الحازم والواضح يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات السافرة وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع " .

واختتم سموه بقوله " اسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .. والله يحفظكم ويرعاكم " .

// انتهى //

06:01ت م

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الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد : " مع انتهاء القمم الثلاث يسرني أن أبعث لسموكم الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصيا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة والتي دعا إلى عقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لبلورة موقف حازم ورادع من تهديدات النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابيةلزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها " .وأضاف سموه قائلا" إن هذا الموقف الحازم والواضح يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات السافرة وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع " .واختتم سموه بقوله " اسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .. والله يحفظكم ويرعاكم " .// انتهى //06:01ت م0005

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