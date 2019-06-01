السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح قمم مكة



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى: " سيدي.. مع انتهاء القمم الثلاث يشرفني أن أرفع للمقام الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ " .

وأضاف سموه " إن ما تتعرض له المملكة العربية

وتابع سمو أمير منطقة الرياض " لقد كانت هذه القمم رسالة واضحة للعالم اجمع بأن المملكة العربية السعودية وتحت قيادتكم الحكيمة وسمو ولي عهدكم الأمين يحفظكم الله دولة سلم وسلام لا تعتدي على أحد وتمد يدها لمن يرغب في الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت لاتقبل ولن تقبل لأي كائن من كان بتهديد أمنها واستقرارها ومنجزاتها ، كما أنها تؤكد حرصكم - أيدكم الله - على توحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة هذه التحديات الجسيمة " .

واختتم سموه بقوله " اسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ويعز بكم دينه وينصركم بنصره ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها وأن يرد كيد الكائدين الى نحورهم . والله يحفظكم ويرعاكم سيدي" .

// انتهى //

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الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى: " سيدي.. مع انتهاء القمم الثلاث يشرفني أن أرفع للمقام الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ " .وأضاف سموه " إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية كافة من تحديات جسيمة وتهديدات واضحة للأمن القومي الخليجي والعربي واعتداءات سافرة على مقدرات شعوب المنطقة باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية جعلكم تستشعرون عظم المسؤولية في هذا الظرف الدقيق والذي يتطلب موقفا حازما ورادعا من هذه التطورات الخطيرة والمتلاحقة ، فكانت دعوتكم الحكيمة لعقد هذه القمم في مكة المكرمة للتشاور والتنسيق مع إخوانكم قادة دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية وبما يعزز استقرار وأمن المنطقة ويحافظ على مكتسباتها " .وتابع سمو أمير منطقة الرياض " لقد كانت هذه القمم رسالة واضحة للعالم اجمع بأن المملكة العربية السعودية وتحت قيادتكم الحكيمة وسمو ولي عهدكم الأمين يحفظكم الله دولة سلم وسلام لا تعتدي على أحد وتمد يدها لمن يرغب في الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت لاتقبل ولن تقبل لأي كائن من كان بتهديد أمنها واستقرارها ومنجزاتها ، كما أنها تؤكد حرصكم - أيدكم الله - على توحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة هذه التحديات الجسيمة " .واختتم سموه بقوله " اسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ويعز بكم دينه وينصركم بنصره ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها وأن يرد كيد الكائدين الى نحورهم . والله يحفظكم ويرعاكم سيدي" .// انتهى //06:01ت م0004

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