السعودية اليوم / عدسة "واس"توثق كثافة المصلين في ليلة ٢٧ في المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 رمضان 1440هـ الموافق 1 يونيو 2019م واس

التقطت عدسة "واس" عدداً من الصور المعبرة لكثافة زوار المسجد النبوي خلال اصطفافهم للصلاة في ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المعنية بالمسجد النبوي لراحة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وتجولت عدسة "واس " لتوثق الأجواء الإيمانية والأخوية بين الزوار على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في المسجد النبوي .

//انتهى//

06:01ت م

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