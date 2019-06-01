السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية



واشنطن 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم بعدما أطلق موظف حكومي النار عليهم في مبنى البلدية الذي يعمل فيه الواقع في مدينة فيرجينيا بيتش جنوب شرقي ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال رئيس شرطة فرجينيا بيتش جيمس سيرفيرا:" إن مطلق النار دخل مبنى البلدية وبدأ على الفور في إطلاق النار بشكل عشوائي على جميع الضحايا".

وأضاف أن الشرطة ردت على المشتبه به، مما تسبب في مقتله.

وأوضح العمدة بوبي دواير: "هذا هو أكثر الأيام الصادمة في تاريخ فيرجينيا بيتش، الأشخاص الذين تضمنهم الحادث هم أصدقاء وزملاء لنا في العمل وجيراننا".

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05:29ت م

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