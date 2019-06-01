السعودية اليوم / محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك



ينبع 26 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف عدد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشئون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها. من جهة أخرى سيؤدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع وبعد الصلاة سيستقبل المهنئين بالعيد في صالة الضيافة بالمحافظة من مسئولين ومشائخ ووجهاء وأعيان وأهالي.

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05:05ت م

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