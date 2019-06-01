

جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

05:05ت م

0215





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملك الأردن يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.