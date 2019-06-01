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موهبة الجزائر على أعتاب المشاركة مع كبار ليفربول

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

محمد عماد

الجمعة 2019/5/31 05:22 مساء بتوقيت أبوظبي

الإنجليزي

بات ياسر العروسي، الموهبة الجزائرية الشابة، مرشحا بقوة للمشاركة في تحضيرات الموسم الجديد مع الفريق الأول لليفربول الإنجليزي.

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وكشف الموقع الإنجليزي "ذي إيز أنفليد" أن الألماني يورجن كلوب، مدرب "الريدز"، سيختار واحدا من بين ثنائي فريق الشباب ياسر العروسي وأدام لويس للعب دور البديل للويلزي آندي روبرتسون خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

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وكان العروسي قد خطف الأضواء مع فريق تحت 18 سنة، حيث قاده للفوز بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.

وساهم هذا التألق للاعب الجزائري الشاب في أن يحظى بإشادة جماهير ليفربول التي رشحته لشغل مركز الظهير الأيسر مع الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

 العروسي، الملقب بـ"بوجبا الجزائر"، نسبة لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا، انضم لبطل إنجلترا في 18 مناسبة في سنة 2017 قادما من فريق لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويمتاز العروسي بقدرته على اللعب في عدة مراكز، منها الوسط المدافع والجناح، قبل أن يخطف الأضواء في الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيسر.

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