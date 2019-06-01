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الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري يستعرضان فرص تطوير العلاقات

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2019-06-01

الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري يستعرضان فرص تطوير العلاقات

متابعات الخليج 365 - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات المصرية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.





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