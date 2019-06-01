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الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

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2019-06-01

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

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وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.





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