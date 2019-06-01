الأمير محمد بن سلمان والسراج يستعرضان العلاقات الثنائية

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان والوفد المرافق لرئيس حكومة الوفاق الليبي.