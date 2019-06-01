شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-01 الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم صاحب السمو الملكي الأمير رشيد ابن الحسن رئيس وفد المملكة المغربية وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. Advertisements وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله الغريري.









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