شكرا لقرائتكم خبر عن أمير دولة الكويت يغادر جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جدة)غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جدة اليوم، بعد مشاركته في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومندوب عن المراسم الملكية.
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