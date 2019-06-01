شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الأمير رشيد ابن الحسن رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم رئيس وفد المملكة المغربية الأمير رشيد ابن الحسن وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله الغريري.



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