شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعودية المصرية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.



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