شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان مغرداً: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الجمعة): «سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا». وغرد الملك سلمان على «تويتر» قائلاً: «نجتمع في مكة لبناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن لدولنا العربية والإسلامية».

وجاءت تغريدة خادم الحرمين الشريفين قبيل وقت قصير من انطلاق الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة. واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية (الخميس)، لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها الشرق الأوسط، وأبرزها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة. واختتمت القمتان الطارئتان ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.