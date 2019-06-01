شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس «الانتقالي السوداني» تطورات الأحداث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.



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