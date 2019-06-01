شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى بيروت: لا صحة لزيارة ولي العهد لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) قطعت سفارة المملكة في بيروت، بعدم صحة المعلومات المتداولة عن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير قطعت سفارة المملكة في بيروت، بعدم صحة المعلومات المتداولة عن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لبنان الشهر القادم. وطلبت السفارة، في بيان لها أمس (الجمعة)، من الوسائل الإعلامية توخي الحذر في نقل المعلومات، نافية ما تم تداوله. وقالت: «الإخوة الصحافيون، نود لفت انتباهكم إلى ما يتم تناقله في بعض المواقع الإلكترونية والإعلامية حول زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لبنان الشهر القادم لا أساس له من الصحة، ونأمل من الإخوة الإعلاميين التأكد من المعلومات قبل نشرها».



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