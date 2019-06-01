شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإدارة يناقش تقرير الربع الأول من العام المالي 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تابع مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365 للصحافة والنشر مؤشرات السوق الإعلانية، وتأثيرها على المؤسسات الصحفية، إذ ناقش أداء المؤسسة ومصروفاتها، في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد ظهر يوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 5/‏‏28 /‏‏2019، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح كامل.

وبحث الاجتماع أداء المؤسسة، ومصروفاتها عن الفترة المنتهية في 31/‏‏ 3/‏‏ 2019 من العام المالي، حيث أقر المجلس المزيد من إجراءات ترشيد وتخفيض مصروفات المؤسسة على المستوى الإداري والتحريري خلال الفترة القادمة، وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة.

كما ناقش المجلس المستجدات على العمل الصحفي في عمومه وما يجب أن يتخذ نحو مواجهة المتغيرات في السوق الصحفية بما يحافظ على مكتسبات وسائل المؤسسة الصحفية ويرتقي بعطاءاتها إلى ما هو أفضل. كما بحث المجلس أهمية ضخ كفاءات بشرية في مفاصل المؤسسة المختلفة، إضافة إلى الخطوات اللازمة اتخاذها لزيادة تفاعل القراء والمعلنين رقمياً على مواقع المؤسسة الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يمكن عمله لزيادة إيراداتها.من جانب آخر، بحث مجلس الإدارة التزامات المؤسسة تجاه الغير، ومستحقاتها لدى الجهات الحكومية والتجارية، وما يمكن اتخاذه لتسريع تحصيلها.

كان ذلك في جلسة مجلس الإدارة بحضور ومشاركة أعضاء المجلس: وليد بن محفوظ، د. طارق فدعق، د. أحمد اليوسف، حسين شبكشي، د. وليد هاشم، د. مسلم بن مسلم، د. أمين ساعاتي، إضافة إلى أحمد البطاح – المدير العام، وجميل الذيابي – رئيس تحرير الخليج 365.