شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية».. أكتوبر القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار «القدرة المعرفية» كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، وأعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداء من2/2/ 1441 هـ الموافق 2019/10/2م؛ إذ تطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عددا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وستتم إضافة اختبار «القدرة المعرفية» للاختبارات حرصاً على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إجراء الاختبار لاتلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من الجنسين الذين يرغبون في التقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس علما بأنه تم التنسيق لإتاحة الاختبار خلال الفترات التالية: الفترة الأولى: ابتداء من 28/10/1440هـ الموافق 1/7/2019 وحتى 2/11/1440هـ الموافق 5/7/2019 (رجال ونساء). الفترة الثانية: ابتداء من 13/1/1441 الموافق 12/9/2019 وحتى 16/1/1441 الموافق 15/9/2019 (نساء فقط). الفترة الثالثة: ابتداء من 28/5/1441 هـ الموافق 23/1/2020 وحتى 1/6/1441 الموافق 26/1/2020 (رجال ونساء).