شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجوف: 13 شوال بدء قبول طلبات الالتحاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف مواعيد القبول الإلكتروني لجميع الطلبة السعوديين الراغبين الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441هـ، اعتبارا من (الأحد) 13/‏10/‏1440هـ، وحتى نهاية (السبت) 26/‏10/‏1440هـ. وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور ناصر العتيبي، أنه لن يُسمح بالتقديم بعد انتهاء المدة المحددة، لافتا إلى أن إعلان نتائج المرشحين للقبول سيكون (الأربعاء) 30/‏10/‏1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية إلى جوالات المرشحين. وأكد عميد القبول والتسجيل أن على الطلبة المرشحين تأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني المرفق في الإعلان. وشدد العتيبي على ضرورة التقدم عن طريق البوابة إلكترونيا وخلال المواعيد المحددة، وأن يلتزم جميع المتقدمين للقبول بالدقة المتناهية في تعبئة البيانات دون تسليم أية مستندات ورقية للجامعة، وأن المتقدم يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني المحدد. ونوه إلى أنه في حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف مواعيد القبول الإلكتروني لجميع الطلبة السعوديين الراغبين الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441هـ، اعتبارا من (الأحد) 13/‏10/‏1440هـ، وحتى نهاية (السبت) 26/‏10/‏1440هـ. وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور ناصر العتيبي، أنه لن يُسمح بالتقديم بعد انتهاء المدة المحددة، لافتا إلى أن إعلان نتائج المرشحين للقبول سيكون (الأربعاء) 30/‏10/‏1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية إلى جوالات المرشحين. وأكد عميد القبول والتسجيل أن على الطلبة المرشحين تأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني المرفق في الإعلان. وشدد العتيبي على ضرورة التقدم عن طريق البوابة إلكترونيا وخلال المواعيد المحددة، وأن يلتزم جميع المتقدمين للقبول بالدقة المتناهية في تعبئة البيانات دون تسليم أية مستندات ورقية للجامعة، وأن المتقدم يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني المحدد. ونوه إلى أنه في حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني.

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