شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وطفلين في حريق منزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

توفيت امرأة وطفلان، فيما أصيبت فتاة إثر حريق منزلهم في حي الفوطة بالرياض.

وحسب المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، ‏تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني في الرياض، بلاغاً صباح أمس (الجمعة) من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل في حي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادثة، واتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، اقتصر على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأنه شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني، ما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين.

ولفت إلى أنه نظراً لعدم وجود وسيلة إنذار (كاشف دخان) بالمنزل، تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادثة ما تسبب في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة نقلت فوراً إلى المستشفى في حالة حرجة، ولا تزال إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث تماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.