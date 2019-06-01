شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: إصابة 52 شخصاً في انقلاب حافلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) أصيب 52 شخصاً في حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي في منطقة الرياض أمس الأول، وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الرياض الحادثة التي وقعت على طريق مكة قبل الخاصرة ولم تشهد أية وفاة، بينما رفض 13 مصاباً نقلهم للمستشفيات، ونُقلت 6 حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة، و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة إلى مستشفى الرويضة و4 حالات إلى مستشفى عفيف، وحالتان لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

أصيب 52 شخصاً في حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي في منطقة الرياض أمس الأول، وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الرياض الحادثة التي وقعت على طريق مكة قبل الخاصرة ولم تشهد أية وفاة، بينما رفض 13 مصاباً نقلهم للمستشفيات، ونُقلت 6 حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة، و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة إلى مستشفى الرويضة و4 حالات إلى مستشفى عفيف، وحالتان لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

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