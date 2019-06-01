بالصور: ما عرضته السعودية أمام قادة 56 دولة من أسلحة ومعدات إيرانية

عرضت المملكة العربية السعودية على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بعنوان “حقائق في دقائق” عددا من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت المملكة العربية السعودية من جماعة الحوثي في اليمن والتي “تثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية”. العرض قدم أمام قادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، لافتة إلى أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة بلغ أكثر من (225) صاروخًا بالستيًا أحدها حاول استهدف مكة المكرمة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن المعرض عرض “عددا من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ بالستي إيراني نوع ’قيام‘ والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨م، وصاروخ بالستي إيراني من نوع ’قيام‘ أطلق على مكة المكرمة في عام ٢٠١٦م، وطائرة بدون طيار إيرانية ’أبابيل / قاصف‘، وطائرة بدون طيار دعم إيراني ’راصد‘، و’آربي جي‘ صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع ’دهلوي‘، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر عن بعد بتقنية إيرانية”.

Advertisements