حضور نسائي لفعاليات العرضة بالمزاحمية

استعدادات العيد

لأول مرة في محافظة المزاحمية ستحضر النساء العرضة المصاحبة لفعاليات العيد المقامة في المحافظة. وتأتي هذه الفعاليات بتنظيم من محافظة المزاحمية والبلدية بالتعاون مع لجنة التنمية والجمعية الخيرية، وأطلق القائمون على هذه الفعاليات مسمى «حوامة العيد» التي ستقام في موقعين هما حديقة الملك سلمان والآخر غرب إسكان الملك سلمان الخيري، وستكون متاحة للنساء والرجال ليلة

ذكر رئيس بلدية المزاحمية مطلق الحثلان لـ«دوت الخليج» أن البلدية بدأت هذا العام استعداداتها مبكرا لاستقبال العيد، وتم تعميد إدارة الخدمات بالبلدية لتجهيز وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة وفوانيس وعقود الزينة، وأسلاك الزينة على أعمدة الإنارة في مداخل المحافظة والشوارع والتقاطعات الرئيسة، ومداخل المحافظة الواقعة على طريق مكة الرياض، وعمل الصيانة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء.

حوامة العيد

أضاف الحثلان أن هذا العام سيتم عمل «حوامة العيد» بموقعين بحديقة الملك سلمان للعوائل وللرجال والعوائل غرب مشروع الملك سلمان الخيري، وستنطلق الحوامة بالسيارات القديمة من الساعة التاسعة من ليلة العيد إلى الساعة 11 بحضور كبار السن من المحافظة والمراكز والقرى لسرد قصص فرحة العيد بالماضي.

حضور النساء

كشف الحثلان عن فقرات الحفل الرسمي أول أيّام العيد برعاية المحافظ سلطان السديري، والتي ستكون في ساحة العليا شمال طريق مكة المكرمة الرياض لعيد الفطر لهذا العام، وستتضمن قصائد وطنية لمنشدين وشعراء وجوائز، للحضور من الرجال والنساء اللاتي خصص لهن مكان لحضور الحفل والعرض لأول مرة على مستوى المحافظة.