رمضان أمان يختم عامه الثالث بمشاركة 15 ألف متطوع



اختتم مشروع «رمضان أمان» أمس، والذي انطلق بداية شهر رمضان من العام الحالي بـ8 دول، وهي السعودية والإمارات وعمان والكويت ومصر والبحرين والأردن والبوسنة، والذي تنفذه مؤسسة «وقف شباب خير أمة» بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور حيث شمل 38 مدينة في المملكة وعددا من المحافظات التابعة لها، وشارك به نخبة من المتطوعين. وذكر مدير المشروع بمدينة المزاحمية لـ «دوت الخليج» عبدالله الجريذي أنه تم توزيع 500 ألف عبوة تحتوي على بروشور توعوي ووجبة خفيفة، وأن المشروع تم تحت شعار (معاً رمضان بلا حوادث) والذي يهدف للحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة خلال ساعات ما قبل الإفطار، وذلك عبر توزيع بروشورات توعوية إرشادية لتخفيف السرعة وآثارها، بالإضافة إلى وجبة خفيفة للسائقين قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة. وأضاف الجريذي أن عدد المتطوعين بلغ أكثر من 15 ألف متطوع من مختلف فئات المجتمع، وبطريقة احترافية ومنظمة تضمن سلامة قائدي المركبات والمتطوعين بإذن الله وتوصل رسالتهم.

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