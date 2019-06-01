السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاتي التراويح والقيام بالمسجد النبوي في ليلة السابع والعشرين من رمضان



المدينة المنورة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أدى جموع المصلين مساء اليوم بالمسجد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة صلاتي التراويح والقيام لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر ، وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين الآتين من داخل وخارج المملكة العربية

ووضعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لتغطية ليلة 27 من شهر رمضان، وتم تنفيذ الخطة عن طريق تكثيف عدد الكوادر البشرية في الأبواب والساحات والمصليات النسائية والمرافق التابعة لها وذلك بزيادة ساعات العمل .

وحرصت الوكالة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقدمت الوكالة شكرها الجزيل لجميع الجهات التنسيقية التي شاركت في نجاح الخطة وتنفيذها على الوجه المطلوب، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأخرى.

// انتهى //

04:33ت م

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المدينة المنورة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأدى جموع المصلين مساء اليوم بالمسجد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة صلاتي التراويح والقيام لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر ، وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين الآتين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية ووضعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لتغطية ليلة 27 من شهر رمضان، وتم تنفيذ الخطة عن طريق تكثيف عدد الكوادر البشرية في الأبواب والساحات والمصليات النسائية والمرافق التابعة لها وذلك بزيادة ساعات العمل .وحرصت الوكالة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقدمت الوكالة شكرها الجزيل لجميع الجهات التنسيقية التي شاركت في نجاح الخطة وتنفيذها على الوجه المطلوب، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأخرى.// انتهى //04:33ت م0211

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