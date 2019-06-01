السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يغادر جدة



جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جدة اليوم، بعد مشاركته في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومندوب عن المراسم الملكية.

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04:14ت م

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