السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يتابع قدوم المعتمرين



الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019م واس

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بجولة تفقدية لصالات الحج و العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، يرافقه المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان بن محمد اليوسف.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على استعدادات الجوازات بصالات الحج والعمرة ؛ لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتلّمس احتياجاتهم عن قرب، والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة ، و متابعة آلية تسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، والاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وأكد اللواء اليحيى على جميع العاملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تسخير كل الطاقات وكافة الإمكانات واستخدام أحدث أجهزة التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم.

وبين اليحيى أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة سير العمل بجوازات المنافذ البرية والبحرية والجوية، والوقوف على إجراءات دخول المعتمرين والاستعدادات المُتَّخَذة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، وأن هذه الاستعدادات يتم تجهيزها مع بداية كل عام لخدمة الحجاج والمعتمرين وتوفير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم لأراضي المملكة ، بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.

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