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2019-06-01 الملك سلمان يلتقي رئيس السنغال ويبحثان أوجه التعاون بين البلدين متابعات الخليج 365 - واس التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. Advertisements وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية. حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لسؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي.









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