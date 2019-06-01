شركة عالمية متخصصة لإرشاد المعتمرين والزوار التائهين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسندت وزارة الحج والعمرة وللمرة الأولى إلى شركة محطات العالم للخدمات المساندة مهمة خدمة المعتمرين والزوار ليلتي 27 و28 من رمضان الحالي، على مدار الساعة، بإشراف مباشر من وزارة الحج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة محطات العالم محمد بن بادي، أنه تم التعاون مع فريق كشافة شباب مكة التطوعي بجمعية مراكز الأحياء، حيث خصص 60 كشافا وجوالا قائدا، إضافة لمشرفين وإداريين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمعتمرين. وبين أن هناك استراحة خاصة لاستقبال التائهين مجهزة بالماء والعصائر والأكلات الخفيفة والمشروبات الساخنة، إضافة إلى عربات متحركة وسيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، كاشفا عن تعميم هذه التجربة في الأعوام المقبلة.

أماكن إرشاد التائهين: