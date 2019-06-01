تحويل موقع في أجياد إلى ساحة للصلاة خلف أئمة الحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أخيرا، بتهيئة موقع فضاء بشارع أجياد خلف وقف الملك عبدالعزيز، وتحويله إلى ساحة للزوار والمعتمرين للصلاة فيه، وتناول وجبات الإفطار طوال رمضان.

وعلمت «مكة» أنه جرت تهيئة الساحة الجديدة بكل ما يلزم من الخدمات كالفرش والإنارة وماء زمزم والصوتيات، لمتابعة أئمة الحرم المكي الشريف، شأنها شأن الساحات الخارجية بالمسجد الحرام، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة السقاية والرفادة.