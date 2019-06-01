الملك سلمان: سنعمل على بناء شعوبنا ونتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اجتماع القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) في مكة المكرمة يعمل لبناء مستقبل الشعوب الإسلامية، والتصدي بحزم للتهديدات العدوانية.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه في تويتر أمس «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».