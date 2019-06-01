التعاون الإسلامي: المساس بأمن المملكة مساس بالعالم الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين رفض المنظمة المطلق ربط الإسلام بالإرهاب، مؤكدا أن المساس بأمن المملكة مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي.

وثمن عاليا حرص المملكة التي تستضيف مقر المنظمة على دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دورها في محيطها الإقليمي والدولي بما توفره من تسهيلات وإمكانيات تسند عمل الأمانة العامة.

وأعرب عن ثقته في أن تشكل هذه القمة علامة فارقة في تاريخ المنظمة التي تتوج عامها الخمسين، «بما يحدونا جميعا من إرادة صادقة، وعزيمة قوية، للتعاضد يدا بيد نحو مستقبل أفضل لشعوب دولنا، وموقف موحد تجاه قضايا عالمنا الإسلامي»، مقدما الشكر للجمهورية التركية على رئاستها للدورة السابقة للقمة، وما قامت به من جهود.

وأكد أن المساس بأمن المملكة كدولة عضو في المنظمة، ومقر لها، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مؤكدا تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقا مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

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وقال «إن المنظمة تجدد رفضها المطلق للمحاولات المقصودة لربط ديننا الإسلامي الحنيف بالأعمال الإرهابية، التي تقترفها جماعات إجرامية مارقة لا علاقة لها بالإسلام وتعاليمه النيرة وقيمه السمحة»، مشيرا إلى الدور المهم الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا ومركز صوت الحكمة في الأمانة العامة الذي يسهم في نشر قيم الاعتدال والوسطية، والمساهمة مع الأجهزة التي نشأت في بعض دولنا لنشر الصورة الصحيحة للإسلام النقي الصافي، دين الاعتدال والوسطية والمحبة والتسامح والعيش المشترك، ديننا الذي لا يتعارض مع ضرورات العصر، ويواكب مستجداته بما ينفع البشرية.

وأكد العثيمين أن القضية الفلسطينية ستبقى في أعلى سلم أولويات العمل الإسلامي بالنظر لمكانتها المركزية لدى جميع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه القمة تعقد في ظرف حرج نظرا لما تشهده قضية فلسطين والقدس من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية، مشيدا بجهود رؤساء اللجان الدائمة للمنظمة على قيادتهم باقتدار لشؤون هذه اللجان المهمة، وأن مسيرة العمل الإسلامي المشترك، حققت من خلال الجهود الخيرة والدؤوبة للدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق فيما بينها، وفي إطار المنظمة، حصيلة إيجابية في مختلف المجالات، وزخما متواصلا في معالجة قضايا العالم الإسلامي، والتعاطي الفاعل مع الأوضاع السائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال «هذا الوضع يستوجب أكثر من أي وقت مضى مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق، في تضامن إسلامي متين، قوامه الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدان الإسلامية، وسنده القيم الإسلامية السمحة، والتكافل لمواجهة مختلف التحديات، ومعالجة أوضاع المنطقة، ونصرة قضايانا العادلة، وتسوية الأزمات بالطرق السلمية، بما يدرأ المخاطر التي تهدد شعوبنا وأمن واستقرار بلداننا، ومصالح منطقتنا».

وبين أن في مقدمة هذه التهديدات آفتي الإرهاب والتطرف، طاعون العصر وسرطانه، اللتين ما زالتا تتربصان بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا أدل على ذلك من العمليات الإرهابية التي شهدتها دول غير إسلامية، والتي أثبتت أن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق، وقد كان أبرزها الحادث الإرهابي الذي وقع مارس الماضي وراح ضحيته خمسون آمنا من المصلين في مسجدين بنيوزيلندا.

اللجان الدائمة للمنظمة: