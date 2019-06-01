ملك البحرين: ندعم مبادرات خادم الحرمين لرفعة أمتنا الإسلامية

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، قيادة المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي، مشددا على دعم بلاده لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود البناءة والمثمرة لرفعة الأمة الإسلامية وتقدمها.

وأضاف ملك البحرين خلال كلمته الافتتاحية القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة التي تعقد تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل" أن الظروف الإقليمية تتطلب صيغة عملية لحلول حاسمة وفورية لما نشهده من قضايا وأزمات.

ودعا العاهل البحريني إلى ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية.

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ودعا إلى أهمية ردع المحاولات المغرضة التي تتعمد شق الصفوف وإثارة الفتن، مشددا على ضرورة الحرص على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.

وشهدت مكة أمس الخميس قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعقب القمة الخليجية، عقد القادة والزعماء العرب جلسة طارئة للقمة العربية الـ14، حيث شدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر، وشدد القادة العرب على دعم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.