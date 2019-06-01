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الملك سلمان والرئيس المصري يبحثان أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية
متابعات الخليج 365 - واس
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية.
حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
كما حضره من الجانب المصري، معالي وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي.
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