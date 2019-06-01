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ملك البحرين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان إمدادات النفط
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة تاريخية دقيقة، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته للمبادرات الجامعة.
وشدد ملك البحرين خلال كلمته بالقمة الإسلامية في مكة المكرمة على ضرورة الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب حلًّا عاجلًا.
وقال: إن على المجتمع الدولي حماية إمدادات النفط وأمن الملاحة، كما يجب الحرص على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.
وأوضح ملك البحرين أن للشعب الفلسطيني الحق بدولة مستقلة على حدود 67.
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