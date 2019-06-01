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أمير الكويت: قلقون بسبب ما تتعرض له المملكة من إرهاب
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الهجمات التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده معها، كما أدان أيضًا الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.
ودعا أمير الكويت، خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة، المجتمع الدولي إلى تفعيل الجهود لدفع مسار السلام، مشددًا على أن الكويت قلقة بسبب ما تتعرض له المملكة من إرهاب.
وتابع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: أن علينا النأي بمنطقنا عن التوتر والتعامل مع التطورات بحيطة، مطالبًا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في اليمن.
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