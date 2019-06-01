شكرا لقرائتكم الرئيس النيجيري: يتوجب علينا التعاون لمواجهة المنظمات الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-01 الرئيس النيجيري: يتوجب علينا التعاون لمواجهة المنظمات الإرهابية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكد الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أن منظمة التعاون الإسلامي تحقق أهدافها وغاياتها. Advertisements وأضاف الرئيس النيجيري خلال كلمته بالقمة الإسلامية، اليوم السبت، من مكة المكرمة، أن القمة الإسلامية تاريخية لانعقادها في آخر أيام شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن العالم الإسلامي يواجه تحديات خطيرة تتطلب منه تنسيقًا دائمًا. وتابع بخاري: أنه يتوجب علينا التعاون لمواجهة المنظمات الإرهابية والمتطرفة.









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