العثيمين: المساس بأمن المملكة مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أنه على ثقة في أنّ القمة الإسلامية بمكة المكرمة ستشكل علامةً فارقةً في تاريخ المنظمة التي تتوّج عامها الخمسين، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعيان لتوطيد العمل الإسلامي وتعزيز التضامن بين دولنا الإسلامية.

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وتابع العثيمين خلال كلمته بالقمة الإسلامية، أنه يحدونا جميعًا من إرادةٍ صادقةٍ، وعزيمةٍ قوية، للتعاضد يدًا بيد نحو مستقبل أفضل لشعوب دولنا، وموقف موحّد تجاه قضايا عالمنا الإسلامي.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: أن القضية الفلسطينية تبقى في أعلى سلم أولوياتنا وتنعقد القمة الإسلامية بمكة في ظرف حرج لما تشهده من تحديات نتيجة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، من خلال انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى، وتصعيد الممارسات ضد الشعب الفلسطيني.

ورأى العثيمين أن مسيرة العمل الإسلامي المشترك حققت تقدمًا، وأن الإرهاب في مقدمة التهديدات التي تواجه العالم ولا دين له، مشددًا على أن المساس بأمن المملكة مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.