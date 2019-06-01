دورانات عشوائية على طريق الملك خالد بالخميس تشل المرور وتوقع الحوادث!

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

طالب عدد من المواطنين وسالكي طريق الملك خالد الرابط بين خميس مشيط وأحد رفيدة، بإعادة النظر في إيجاد حلٍّ لكل دوران على هذا الطريق المزدحم على مدار 24 ساعة؛ لأنها أخذت مساحة كبيرة داخل المسارين.

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وقال بعض من المواطنين وسالكي الطريق: إن الجهة المنفذة لهذا العدد الكبير من الدورانات لم تعمل على وضعها في المكان المناسب ولم ينفذ مشروعها بالشكل الهندسي المطلوب، كما لم يتم مراعاة المساحات الصحيحة بالأمتار المحدودة، حيث من المفترض أن يكون “اليوتيرن” داخل الجزيرة الوسطية التي أخذت مساحة فوق اللازم بدلًا من أن تكون المساحة داخلة في الشارع العام؛ مما تسبب في ضيق الطريق وخلق تزاحمًا أدى إلى حالة من الشلل المروري.

وتسبب الوضع في وقوع العديد من الحوادث اليومية على امتداد الطريق، مطالبين الجهات المسؤولة بدراسة جيدة لهذا العدد من “اليوتيرن” وفك التزاحم اليومي، خصوصًا مع تزايد عدد زوار المنطقة من السياح في وقت الصيف.