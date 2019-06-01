شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رابع دول العالم استهلاكاً للكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة) احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الفرد من الكهرباء حسب ما أعلنه موقع (سبكتاتور إنديكس) الدولي للإحصاءات أمس. وأوضح الموقع أن نصيب استهلاك الفرد السعودي من الطاقة الكهربائية بقياس متوسط يبلغ 9444 كيلووات. وتصدرت كندا المركز الأول تلتها الولايات المتحدة وأستراليا ثم المملكة. وجاء ترتيب المملكة متقدماً على دول صناعية كبرى مثل اليابان ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، وشمل الاستطلاع 17 دولة تعتبر من البلدان الصناعية وذات كثافة سكانية عالية. يذكر أن الموقع لم يشر إلى أي دولة عربية أخرى سوى المملكة.



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