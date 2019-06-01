شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القبول لمرحلة البكالوريوس بـ«جامعة الجوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (سكاكا)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، مواعيد القبول الإلكتروني لجميع الطلبة السعوديين الراغبين الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440هـ، ويمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة بالجامعة من خلال أيقونة دليل القبول على البوابة الإلكترونية: https://edug.ju.edu.sa/ju/init ابتداءً من يوم (الأحد) 1440/10/13هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى نهاية يوم (السبت) 1440/10/26هـ.

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وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور ناصر بن فهد العتيبي، أنه لن يُسمح بالتقديم بعد انتهاء المدة المحددة، موضحاً بأن إعلان نتائج المرشحين للقبول، سيكون يوم (الأربعاء) 1440/10/30هـ عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية إلى جوالات المرشحين. وأكد عميد القبول والتسجيل أن على الطلبة المرشحين، تأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني المرفق في الإعلان.

وشدد الدكتور العتيبي على ضرورة التقدم عن طريق البوابة إلكترونياً وخلال المواعيد المحددة، وأن يلتزم جميع المتقدمين للقبول بالدقة المتناهية في تعبئة البيانات دون تسليم أية مستندات ورقية للجامعة، وأن المتقدم يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني المحدد.

وفي حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني.