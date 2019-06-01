، الليلة.. "ليفربول" و"توتنهام" في نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل ليفربول في كسر حاجز النحس وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي نفس البطولة اليوم (السبت) أمام توتنهام الإنجليزي.
وبعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب، حيث يلتقي الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة، وكذلك فريقان آخران من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال 4 -1 الأربعاء.
ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.
وإذا أحرز توتنهام اللقب، سيكون أفضل تتويج لمشروع بوتشيتينو مع الفريق والذي امتد على مدار خمس سنوات.
الليلة.. "ليفربول" و"توتنهام" في نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01
بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل ليفربول في كسر حاجز النحس وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي نفس البطولة اليوم (السبت) أمام توتنهام الإنجليزي.
وبعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب، حيث يلتقي الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة، وكذلك فريقان آخران من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال 4 -1 الأربعاء.
ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.
وإذا أحرز توتنهام اللقب، سيكون أفضل تتويج لمشروع بوتشيتينو مع الفريق والذي امتد على مدار خمس سنوات.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:47 AM
بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل ليفربول في كسر حاجز النحس وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي نفس البطولة اليوم (السبت) أمام توتنهام الإنجليزي.
وبعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب، حيث يلتقي الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة، وكذلك فريقان آخران من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال 4 -1 الأربعاء.
ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.
وإذا أحرز توتنهام اللقب، سيكون أفضل تتويج لمشروع بوتشيتينو مع الفريق والذي امتد على مدار خمس سنوات.
، الليلة.. "ليفربول" و"توتنهام" في نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. "ليفربول" و"توتنهام" في نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.