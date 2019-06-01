، "الخليج 365" ترصد آباراً مكشوفة تتربص بمرتادي وادي "المغمس" بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مطالبات بسرعة معالجتها في ظل تزايد المتنزهين الذين يرتادون المكان

كشفت جولة ميدانية لـ"الخليج 365"، صباح اليوم الجمعة، عن عدد من الآبار المكشوفة والمنتشرة على جنبات وادي "المغمس" شرق مكة المكرمة ما يشكل خطراً كبيراً على المارة والمتنزهين الذين يرتادون المكان.

وتفصيلاً، يجتذب الموقع العديد من المتنزهين لما يضمه من مزارع وجريان للوادي بين الفينة والأخرى بفعل الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وطالب المتنزهون وسكان المواقع المجاورة للوادي الجهات المختصة بسرعة التحرك لدرء مخاطر تلك الآبار المكشوفة والتي تقع فوهاتها بمستوى الأرض في ظل عدم وجود حواجز أو لوحات تحذيرية.



ويشهد المكان توافد عشرات الأسر والأطفال الأمر الذي يفاقم الأزمة ويزيد من خطورتها.

